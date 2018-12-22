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Украинцам повысят пенсии с 1 января: кто и сколько будет получать

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С 1 января 2019 года минимальная пенсия в Украине вырастет на 172 гривны и будет составлять 1669 гривен для лиц старше 65 лет, у которых стаж работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Как передают "Вести", об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в субботу, 22 декабря. По его словам, повышение в 2019 году минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров с 1 июля планируется до 1564 гривен и с 1 декабря до 1638 гривен.

Министр отметил, что сейчас в Украине насчитывается около 11,4 миллионов граждан пенсионного возраста. При этом минимальная пенсия по состоянию на декабрь 2018 года составляет 1497 гривен, а средняя пенсия равна 2576 гривнам.

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Он обратил внимание на то, что с 2016 по 2018 год наблюдается положительная динамика роста среднего размера пенсии на 47,6%, в то время как минимальный размер показывает медленную тенденцию.

Рева также рассказал, что с 1 марта будет проведена первая автоматическая индексация пенсий, а также заменен механизм возмещения льготных пенсий и внедрение профессиональной пенсионной системы для работников, которые заняты на предприятиях, работах, должностях, обозначенных в определенных списках.

Также он заявил, что в 2019 году будут созданы основы касательно внедрения профессиональной пенсионной системы накопительного пенсионного обеспечения.

Украинцам повысят пенсии с 1 января: кто и сколько будет получать

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что пенсионерам выплатят одним платежом деньги за декабрь и январь, чтобы избежать задержек в связи с праздниками.

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Пенсия в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
повышение пенсийпенсииМинистерство социальной политики
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Хуже не будет... Самая нищая страна, нацисты факельные шествия проводят, гитлер герой. Пенсионеры, вы баласт для животных бандер...
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