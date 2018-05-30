Украинцам на еврономерах осталось недолго: когда примут решение

На сегодняшний день в Верховной Раде Украины зарегистрированы несколько законопроектов относительно либерализации ввоза на территорию Украины авто на еврономерах и уже сейчас можно сделать прогноз относительно того, когда будет решен вопрос авто на еврономерах.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил экономический обозреватель, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Говоря о зарегистрированных законопроектах, эксперт отметил, что большинство из них не выдерживают никакой критики.

"Наша власть не делает ровным счетом ничего, чтобы решить вопрос с авто на еврономерах. Для того, чтобы решить вопрос с ввозом этих автомобилей на территорию Украины у нас зачем-то начинают придумывать какие-то льготные периоды, начинают зачем-то привязывать что-то к объему двигателя, объему цилиндров и так далее. А почему не к цвету автомобиля? Почему не к диаметру дисков? При чем здесь вообще объем двигателя? Объем двигателя и фискальная нагрузка связаны между собой только в больном воображении наших народных депутатов. Никакой взаимосвязи тут нет в принципе и быть не может", - заявил эксперт, отметив при этом, что размер налога априори не может зависеть от объема двигателя. "Между мощностью автомобиля и объемом двигателя есть связь, а вот между объемом двигателя и налогом нет никакой связи", - отметил Гаврилечко.

"У нас никто во власти не пытается решить вопрос авто на еврономерах, чтобы украинцы получили возможность покупать подержанные авто именно по цене подержанных авто. Кроме того, у нас нет ни малейших шансов на то, что на территории Украины появятся предприятия хотя бы по сборке автомобилей, а не просто мастерские по изготовлению отдельных деталей. Ничего подобного наша Верховная Рада почему-то не хочет", - заявил эксперт, отметив при этом, что разговоры о том, что не решая проблему с авто на еврономерах, депутаты таким образом защищают отечественного производителя не выдерживают никакой критики.

"Что касается разговоров о якобы защите собственного рынка, то простите, а кто сможет назвать хоть один автомобиль, который был разработан и собран в Украине за последние 26 лет? У нас нет и не было ничего подобного. Следовательно, существующую модель нужно либо кардинально менять, либо отказываться от нее в принципе. Если менять, то нужно понимать, на что ее менять, а если убирать, то нужно понимать зачем мы это делаем и насколько это укладывается в общую экономическую политику, а если конкретно - то в промышленную политику", - заявил Гаврилечко, отметив при этом, что у Украины нет своей промышленной экономической политики.

"Напомню, что Украина не имеет своей промышленной экономической политики. Нет политики - нечего обсуждать. Если говорить о том, где выход из этого тупика, то для начала нужно поменять власть. Снижение акциза не изменит ситуацию. Ну снизили акциз и что дальше? У нас этих авто на еврономерах всего 0,5 миллиона. Если при снижении акциза в Украине станет на 10 тысяч легально ввезенных авто больше, это как-то кардинально на что-то повлияет?", - заявил эксперт, напомнив при этом, что основная проблема с авто на еврономерах заключается в их растаможке и четкой привязке.

"По сути все претензии, возникающие на дорогах заключаются в том, что в случае ДТП невозможно установить, кому на самом деле принадлежит авто. А решить проблему можно будет только в том случае, когда автомобиль, купленный в Польше за тысячу евро, пересекая границу Украины будет стоить на 50 евро дороже, но не более. Если там автомобиль будет стоить тысячу евро, а при пересечении нашей границы его стоимость будет уже 1200-1300 евро, мы и дальше будем иметь такую ситуацию", - заявил эксперт.

Гаврилечко отметил, что по его мнению, в ближайшее время ситуация с авто на еврономерах не изменится. "В ближайшее время ситуация с авто на еврономерах не изменится. Возможно, будут какие-то ситуативные подвижки, но кардинально этот вопрос пока никто решать не собирается. Украинский парламент является европейским лидером по принятию законопроектов в абсолютно бесполезном ритме. У нас просто фантастическое прохождение законопроектов через наш парламент. Если в развитых странах над тем или иным законопроектом люди думают годами, то у нас законопроект могут принять за считанные минуты. Верховная рада этого созыва однозначно не улучшит ситуацию с авто на еврономерах", - заявил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией готовы к официальной растаможке, если Верховная Рада внесет изменения в закон.

29 мая в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект законаотносительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.