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МирСпорт

Украинская пенсия для Азарова: суд принял окончательное решение

2.2тЧитать новость на украинском

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не смог восстановить через суд выплаты своей украинской пенсии.

Коллегия не согласилась с доводами Азарова и признала, что оснований для пересмотра решения на данный момент нет. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на постановление суда.

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Экс-премьер оспаривал действия Пенсионного фонда о прекращении выплаты ему пенсии. Он также хотел заставить ПФУ возобновить выплаты и осуществлять их через отделения "Укрпочты" по месту регистрации.

Он просил Верховный суд отменить предыдущее решение суда, который не признал незаконными действия Пенсионного фонда, а лишь обязал рассмотреть его заявление о восстановлении выплат. Он также считал, что суд неодинаково применял одни и те же нормы права в подобных делах.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, однако производство может быть возобновлено "со стадии, на которой оно было остановлено".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беглые украинские политики, которые скрываются в России, Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк заверили, что вернутся в Украину и "возродят" ее.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Объекты
Верховный суд УкраиныПенсионный фонд
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Doc
Doc
Пускай едут в Луганду вместе с "легитимным " Януковичем и там получают свою пенсию
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Daks Viktor
Daks Viktor
Великий йому болт в одне місце, а не пенсію від України. Хай Кремль йому тепер платить йому пенсію.
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