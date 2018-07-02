Украинская пенсия для Азарова: суд принял окончательное решение

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не смог восстановить через суд выплаты своей украинской пенсии.

Коллегия не согласилась с доводами Азарова и признала, что оснований для пересмотра решения на данный момент нет. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на постановление суда.

Экс-премьер оспаривал действия Пенсионного фонда о прекращении выплаты ему пенсии. Он также хотел заставить ПФУ возобновить выплаты и осуществлять их через отделения "Укрпочты" по месту регистрации.

Он просил Верховный суд отменить предыдущее решение суда, который не признал незаконными действия Пенсионного фонда, а лишь обязал рассмотреть его заявление о восстановлении выплат. Он также считал, что суд неодинаково применял одни и те же нормы права в подобных делах.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, однако производство может быть возобновлено "со стадии, на которой оно было остановлено".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беглые украинские политики, которые скрываются в России, Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк заверили, что вернутся в Украину и "возродят" ее.