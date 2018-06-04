Раз уж государство, ведомое жлобски жадным Минфином, боится делиться даже тем, чего нет, ради того, чтобы оно появилось, механизм стимулирования инвестиций налоговыми льготами, дабы эти инвестиции таки получить, нужно для начала экспериментально внедрить хотя бы в политически сложных регионах (или потенциально сложных; или соседствующих с очень сложными), чтоб отвлечь их от чего не надо и привлечь к чему надо, а главное — получить экономический и следовательно — социальный выигрыш, показав заодно пример всей стране.

Свободная экономическая зона — Украинский Большой Гонконг — могла бы, например, включать: Добромыль; Ужгород, Береговое; Липкань; Рени; Скадовск, Геническ; Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Бахмут, Мариуполь; Северодонецк, Лисичанск; Казачью Лопань, Волчанск; Славутич.

Льготы, которые могли бы представляться: для новых субъектов предпринимательской деятельности, не использующих основные фонды уже действующих (действовавших) СПД (кроме зданий), создающих новые рабочие места исключительно в пределах Зоны,— нулевая ставка обложения прибыли, 7%-ная — НДС и право частных предпринимателей перейти на единый налог без ограничений оборота.

Новости Как платить по этим тарифам и как учиться без оценок

Кто уже есть — работает по-старому. Так же, как по-старому работают соседи вне Зоны. Внутренний инвестор при этом, как, впрочем, и иностранный, должен доказать, что инвестиция не связана со сворачиванием деятельности в других регионах страны.

Ну а где будет занятость и двигающий экономику платежеспособный спрос, появится реальная возможность решения социальных проблем — тогда уже будет не до политики и не до глупостей. Не наши потянутся из страны, а инвесторы потянутся к нам. Причем как раз туда, куда без этого не пойдут никогда.

Если есть желание сцементировать Украину и сделать ее образцово-процветающей, решить местные гуманитарные вопросы и влюбить людей в свою (а не соседскую) страну, нужна в первую очередь хотя бы просто политическая воля.