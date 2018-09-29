Украина за последние пять лет потеряла из-за запрета игорного бизнеса $2 млрд налоговых поступлений – Ярославский

Украинский бюджет мог получить за пять последних лет 2 млрд долларов налогов, если бы был отменен законодательный запрет игорного бизнеса.

Об этом сегодня, 29 сентября, в Харькове, выступая на международном экономическом форуме, заявил президент и основатель группы DCH Александр Ярославский, пишут "Украинские новости".

"В свое время меня правительство, которое организовывало Евро-2012, сориентировало построить отель. И условием было расположение здесь казино. Я неспроста вспоминаю. С этого момента уже прошло 6 лет. Пятый форум я говорю: давайте примем закон об азартных играх и казино в том числе. Я сам не любитель хождения по казино, у меня нет времени и желания. Но, раз в мире это существует, почему мы эти деньги коррупционерам раскладываем по карманам. За это время украинский бюджет недополучил порядка 2 млрд дол., за 5 лет, о которых я говорил. Вы сравните две цифры: мы не можем найти в государстве 120 млн дол. на строительство полосы (взлетно-посадочной в аэропорту Днипра – ред.), а 2 млрд дол. просто коррупционеры растаскали по карманам", - сказал Ярославский.

Александр Ярославский

Напомним, в 2017 году в Харькове в ходе харьковского международного экономического форума Ярославский попросил секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина передать президенту Украины Петру Порошенко письменное предложение по законодательному урегулированию игорного бизнеса.

Справка. Игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года. В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабинетом Министров законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что нужно официально разрешить деятельность казино в элитных заведениях с ограниченным доступом. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, недоплаченные в бюджет налоги с игорного бизнеса составляют не меньше $300 млн.