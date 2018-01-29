Украина проигрывает: суды вынесли десятки решений в пользу "приватовцев" против НБУ

В Украине суды вынесли 22 решения, обязывающие ПриватБанк погасить долг перед Национальным банком.

Об этом сообщает Finbalance.

В частности, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иски ОАО "Никопольский завод ферросплавов" и ПАО "Днепроазот" и обязал Приватбанк погасить долги перед НБУ по кредитам рефинансирования.

Кроме того, суд удовлетворил ряд аналогичных исков и других компаний, связанных с экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

В частности, речь идет о ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ОАО "Покровский горно-обогатительный комбинат", ЗАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат", ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск", ООО "Агротерминал Логистик", ООО", ЗАО" Гостиница Октябрьская", ООО "Акватера", ООО "Укринтеринвест" и других.

В итоге 20 "приватовских" компаний получили уже 22 судебные решения (с учетом решений судов апелляционной инстанции), обязывающие ПриватБанк погасить долги перед НБУ по кредитам рефинансирования.

Основанием для обращения этих структур с исками к ПриватБанку и НБУ служит то, что они предоставляли регулятору свои активы в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка.

Суды удовлетворяют иски "приватовцев" на основании того, что ПриватБанк по требованию НБУ удерживается от погашения рефинансирования, чтобы тем самым дать основания для регулятора в счет долга обратить взыскание на активы "приватовцев", которые были переданы для Нацбанка в залог по рефинансированию.

По мнению судов, такой подход НБУ и ПриватБанка нарушает права "приватовских" компаний.

Как сообщал "Обозреватель", ранее международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.