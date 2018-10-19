Украина договорилась с МВФ о программе на $4 миллиарда

Международный валютный фонд согласовал с Украиной новую 14-месячной программу поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент 3,9 млрд долларов) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов", - сообщили в пресс-службе МВФ.

Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

В Фонде также заявили, что достигнутое соглашение отражает обязательство МВФ продолжать оказывать помощь Украине в достижении более сильного и устойчивого экономического роста.

"Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским Союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины. Устойчивая и эффективная имплементация властями будет иметь решающее значение для достижения этой цели", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине на 23,5% подорожает газ. Такое решение 19 октября принял Кабмин на внеочередном заседании.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - прокомментировал премьер Владимир Гройсман.