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МирСпорт

/Банки и финансы

Украина договорилась с МВФ о программе на $4 миллиарда

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Международный валютный фонд согласовал с Украиной новую 14-месячной программу поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент 3,9 млрд долларов) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов", - сообщили в пресс-службе МВФ.

Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

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В Фонде также заявили, что достигнутое соглашение отражает обязательство МВФ продолжать оказывать помощь Украине в достижении более сильного и устойчивого экономического роста.

"Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским Союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины. Устойчивая и эффективная имплементация властями будет иметь решающее значение для достижения этой цели", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине на 23,5% подорожает газ. Такое решение 19 октября принял Кабмин на внеочередном заседании.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - прокомментировал премьер Владимир Гройсман.

Читайте все новости по теме "Кредитование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Кредитование в Украине
Место
Украина
Объект
МВФ
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Простой пример сотрудничества с МВФ: Мексика, родина кукурузы и крупный экспортер в Америку оной, после реформ от Фонда превратилась в её импортера из США, благодаря требованиям от US отменить субсидии крестьянам, но сами американцы субсидии своим производителям кукурузы не отменили.
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Взаимоотношения МВФ и окраины чем-то напоминают отношения мясника и свиньи. Свинья хрюкает - дайте грошей. дайте грошей. А мясник с радостью подкидывает и приговаривает - жри хавронья, жри, скоро на котлеты пойдёшь.
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Калинина Тина
Калинина Тина
Самый простой способ вылечится от алкоголизма! 100% зависимость от алкоголя испарится, если дать... http://emisora.ga/prosto
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