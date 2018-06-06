У украинцев за долги по коммуналке могут отобрать квартиры: детали

На сегодняшний день практически любая сумма задолженности может стать для поставщика коммунальных услуг основанием для обращения в суд с исковым заявлением в отношении должника.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил юрист Олег Щербак.

Сума долга

На сегодняшний день нет четко зафиксированной суммы задолженности, при накоплении которой поставщик должен обращаться в суд с иском о взыскании задолженности. Поставщик может обратиться в суд даже при минимальной задолженности.

"Поводом для обращения поставщика услуг в суд может быть абсолютно любая сумма. Разумеется, никто не будет пытаться выставить квартиру на продажу за долг в 10 тысяч гривен, но с юридической точки зрения, задолженность за 2 месяца уже является основанием для обращения в суд", - заявил Щербак, отметив, что развитие событий может зависеть от целого ряда обстоятельств.

Продажа квартиры

Перед тем, как дойдет до выставления квартиры на торги, должнику предложат заключить договор реструктуризации. Также будет проведена процедура конфискации имущества в погашение задолженности.

"В списке всех мер выбивания денег с должника продажа квартиры стоит на последнем месте. Сначала с должником заключат договор о реструктуризации задолженности. Потом, если этот договор не будет выполняться, встанет вопрос о конфискации имущества с целью его продажи для погашения задолженности. И только в последнюю очередь речь может зайти о продаже жилья должника", - отметил юрист.

"Если до этого все-таки дошло, нужно понимать, что квартира выставляется на торги, из вырученной суммы полностью погашается долг, гасятся судебные издержки и оставшуюся после продажи квартиры сумму возвращают должнику", - заявил юрист.

Дети

Квартира не может быть вставлена на продажу, если в ней прописаны несовершеннолетние дети.

"Согласно украинскому законодательству, если в выставленной на продажу квартире прописаны несовершеннолетние дети, такая квартира не может быть продана без непосредственного участия в процедуре опекунского совета. Квартира может быть выставлена на торги только после того, как опекунский совет получит подтверждение того, что при продаже квартиры, детям будет предоставлено другое жилье", - отметил юрист.

Списание долга

В случае, если должник не согласен с выставленной суммой долга или не имеет финансовой возможности погасить долг, можно попытаться добиться списания долга в судебном порядке.

"Если должник согласен с выставленной в платежке суммой долга - ему придется погашать этот долг, и от этого никуда не уйти. Если он не согласен с предъявленным долгом - можно попытаться оспорить этот долг в судебном порядке, однако шансы на успех крайне сомнительны", - сказал юрист.

"Теоретически можно добиться списания долга, если удастся доказать, что у должника нет финансовой возможности погасить долг. Т.е. если у должника нет своего личного имущества, нет счетов банке и ему нечего продать, производство должно быть закрыто. На его родственников долг не списывается. Семья может стать правопреемником задолженности только в случае, если по исковому заявлению есть солидарные должники, прописанные в данной квартире", - отметил юрист.

Что делать?

Должник имеет право остановить процедуру продажи квартиры в любой момент, если погасит свой долг.

"Если должник погасит долг, процедура продажи квартиры будет немедленно остановлена, независимо от того, на каком этапе она находится", - заявил юрист, отметив, что если ответчик, т.е. должник не пришел на судебное заседание и решение суда было принято заочно, должник может потом обжаловать это решение и добиться его отмены.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги стремительно растет, несмотря на субсидии.