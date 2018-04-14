У украинца отобрали субсидию из-за дорогого гаджета

В Черновицкой области у человека отобрали субсидию из-за того, что он купил дорогой гаджет.

Такие случаи не единичны, поэтому органы соцзащиты в Украине проверяют субсидиантов, пишет Буковинская правда.

"В Заставнивском районе человек получал субсидии в сумме 21 000 гривен, но при этом имел возможность приобрести продукцию компании "Apple" на сумму 52 000 гривен. После проверки органами соцзащиты субсидию забрали", - рассказали в издании.

Начальник областного департамента социальной защиты населения Виталий Савкин сообщил, что в первом квартале 2018 года от Министерства финансов Украины получены рекомендации на прекращение получения субсидий для 179 тысяч человек.

В департаменте соцзащиты напомнили, что получатели субсидий несут полную ответственность за представление недостоверных данных и обязаны вернуть излишне перечисленную сумму жилищной субсидии с месяца, в котором было выявлено нарушение.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, кто может потерять субсидию в мае.