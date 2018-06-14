Сюрприз от НБУ: проверять клиентов банков будут "спецагенты"

Национальный банк Украины предлагает предоставить право банкам привлекать третьих лиц для осуществления идентификации клиентов.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Банкам разрешат привлекать компании или агентов, которые по поручению банка имеют право проводить распознавание, идентификацию и проверку клиентов.

Новости НБУ подключит полицию к проверке покупателей валюты

Кроме этого, НБУ хочет позволить банковским учреждениям использовать систему BankID, которую регулятор разработал для упрощения процесса идентификации банковских клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому ужесточается ответственность собственников банков. Данный закон подписан Президентом Украины 6 марта. Документ наделяет Нацбанк правом при осуществлении банковского надзора определять физических и юридических лиц, как связанных с банком лиц, а также предоставляет Фонду гарантирования вкладов физических лиц право требовать от владельцев и руководителей банков удовлетворения кредиторских требований, не дожидаясь ликвидации банка, а на этапе оценки стоимости ликвидационной массы.

В мае Национальный банк Украины применил меры воздействия к четырем банкам-нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга.