Субсидия по-новому: украинцев будут поверять в три этапа

В связи с монетизацией субсидий в Украине будет введена система проверок субсидиантов.

Как писал в материале OBOZREVATEL, Министерство финансов предлагает ввести трехэтапный контроль – при оформлении субсидии, во время получения помощи и после того, как субсидию забрали. Нашли нарушение – использованную скидку возвращают в бюджет.

В Министерстве социальной политики предлагают, чтобы домой к получателям субсидий приходить социальные инспектора, которые будут оценивать уровень материального благосостояния субсидиантов.

Примечательно, что на ужесточении проверок субсидиантов настаивают международные кредиторы, так как Украина тратит на субсидии рекордную в своей истории сумму – больше 70 млрд грн в год.

Расходы на программу растут ежегодно и после грядущего повышение тарифов могут увеличиться еще на 27 млрд грн (при условии повышения тарифа на газ до уровня импортного паритета, подорожания горячей воды и отопления).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги. Жилищная субсидия назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца субсидия на электроэнергию не будет начисляться.

Украинцев, получающих субсидии, будут посещать инспектора, которые будут оценивать материальное благосостояние субсидиантов.