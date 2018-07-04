Субсидия по-новому: на Харьковщине начали массово разводиться семьи

В Харьковской области из-за новых правил по оформлению субсидий начали массово разводиться семьи, где супруги зарегистрированы по разным адресам.

Начальник Лозовского городского управления труда и соцзащиты населения Виктория Кипкало пояснила ситуацию в городе. Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Сигма ТВ".

Человек должен платить социальный вклад в размере 1639,12 грн за 2 месяца для получения субсидии. Для этого нужно заключить договор с Налоговой службой.

Лозовчане подают по 10 заявлений в день на развод. Чаще всего, этим занимаются семейные пары, которым больше 50 лет.

"Сейчас необходимо декларировать, что есть муж по другому адресу. Но его доходы также будут браться для назначения субсидии. Поэтому люди находят выход из этой ситуации — подают заявление на развод, и эти случаи у нас учащаются", — отметила Кипкало.

Местные жители возмущены новыми правилами. В Лозовой треть семей уже их потеряла, в основном из неработающих или неоформленных на работе родственников.

В течение 10 дней в городе создадут комиссию для решения проблем субсидиантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги.

Граждан будут посещать инспектора, которые оценят материальное благосостояние субсидиантов.