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Субсидия по-новому: на Харьковщине начали массово разводиться семьи

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В Харьковской области из-за новых правил по оформлению субсидий начали массово разводиться семьи, где супруги зарегистрированы по разным адресам.

Начальник Лозовского городского управления труда и соцзащиты населения Виктория Кипкало пояснила ситуацию в городе. Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Сигма ТВ".

Человек должен платить социальный вклад в размере 1639,12 грн за 2 месяца для получения субсидии. Для этого нужно заключить договор с Налоговой службой.

Лозовчане подают по 10 заявлений в день на развод. Чаще всего, этим занимаются семейные пары, которым больше 50 лет.

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"Сейчас необходимо декларировать, что есть муж по другому адресу. Но его доходы также будут браться для назначения субсидии. Поэтому люди находят выход из этой ситуации — подают заявление на развод, и эти случаи у нас учащаются", — отметила Кипкало.

Местные жители возмущены новыми правилами. В Лозовой треть семей уже их потеряла, в основном из неработающих или неоформленных на работе родственников.

В течение 10 дней в городе создадут комиссию для решения проблем субсидиантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги.

Граждан будут посещать инспектора, которые оценят материальное благосостояние субсидиантов.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на Обозревателе.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объект
развод
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