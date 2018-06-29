Стало известно, насколько вырастут пенсии в Украине в 2019 году

В 2019 году пенсии в Украине могут вырасти примерно на 15-20%.

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал министр социальной политики Украины Андрей Рева, отметив, что индексация пенсий осуществляется согласно формуле: 50% - рост зарплаты за предыдущий год плюс 50% - уровень инфляции.

"Условно говоря, если сейчас рост Фонда оплаты зарплаты идет на 30%, то 15% - это 50% от Фонда оплаты труда, если инфляция будет в пределах 10%, то еще плюс 5%, то, значит, можно спрогнозировать, что в следующем году пенсии вырастут на 20%", - сказал Рева.

"То есть они должны быть пересмотрены, начиная с 1 марта 2019-го, увеличены. В 2020 году берется во внимание 2019-й, так же и в 2020 году тоже процент индексации в зависимости от этих двух факторов", - добавил он.

По словам Ревы, этот процесс стабильный и прогнозируемый, он не зависит от воли правительства.

"По этой формуле индексация будет происходить ежегодно", - подчеркнул он.

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