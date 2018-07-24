США увеличат поставки оружия Украине и запретят военные контакты с РФ

Конгресс США согласовал в проект военного бюджета на 2019 год, в котором учтено увеличение военной помощи Украине.

Об этом говорится в отчете комитетов по вооруженным силам Сената и палаты представителей США.

В частности, Штаты предоставят 250 миллионов долларов для поставки в Украину летального вооружения, что на 50 млн больше, чем было запланировано на 2018 год.

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Кроме того, Конгресс США продлит запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными.

Так, в законе о национальной обороне на 2019 год отмечается, что для "противостояния России" США планируют предпринять следующие шаги: "запретить сотрудничество по линии военных с Россией", "обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому", "запретить правительству США признание аннексии Крыма".

Законодатели утверждают, что "Россия нарушила ключевые договоры по контролю над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный потенциал, протестировала противокосмическое вооружение и использовала новые технология для дестабилизации своих соседей".

Кроме того, конгресс требует от президента США Дональда Трампа принять окончательное решение относительно того, имеются ли со стороны России существенные нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Законодатели также просят от Трампа назначить представителя для координации ответа со стороны всего правительства на кампании злонамеренного иностранного влияния против США.

Документ также предполагает выделение 6,3 миллиарда долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания" с целью "сдерживания российской агрессии" и "дальнейшего увеличения числа войск США в Европе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Трамп подписал закон, согласно которому Украина получит $620,7 миллионов.