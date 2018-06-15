США против Китая: Трамп решился на торговую войну

Президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин в отношении продукции, импортированной в Штаты из Китайской народной республики. Сумма, на которую американский президент одобрил пошлины по данным СМИ, превысила 50 млрд долл.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Трамп принял это решение после полуторачасового совещания с высокопоставленными сотрудниками Белого дома, представителями министерства финансов и торговли, а также сотрудниками сферы государственной безопасности.

Когда именно будут установлены пошлины на данный момент не уточняется. В министерстве иностранных дел КНР уже заявили о том, что Китай незамедлительно ответит на любые протекционистские меры США в торговле.

Напоминаем, что в мае Китай и США достигли согласия по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. По итогам встречи стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество.

18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона приняла протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 6 апреля США объявили о намерении ввести пошлины для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов - всего в списке 1300 наименований, объем импорта которых составляет 50 млрд долл. в год. Пекин ответил 25-процентной пошлиной на импорт определенных товаров, годовой объем ввоза которых составляет примерно такую же сумму.

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ после переговоров в Вашингтоне заявил, что стороны договорились не начинать торговую войну и не повышать таможенные тарифы в отношении товаров одна однои.Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам переговоров в Вашингтоне заявил, что его страна не заинтересована в торговой войне с США.