Создадут новый орган: в США заявили о предоставлении Украине новой помощи

Государственное агенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать Украине помощь в создании Службы финансовых расследований.
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам встречи в США с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди, сообщает пресс-служба ведомства.
"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга", - сказал глава Минфина.
По его словам, Эль-Хинди будет "активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР)", а его организация готова оказывать поддержку в создании "эффективного нового органа".
Министр убежден, что будущая структура станет "единственным органом для борьбы с финансовыми преступлениями против государства".
Государственно агентство США по противодействию финансовым преступлениям - это сеть в подчинения Министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращения преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данными об активах и деятельности подозреваемых лиц.
Как писал "Обозреватель", Министерство финансов Украины разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, который будет состоять из трех этапов.
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