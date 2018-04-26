Со счетов сына Януковича вывели 2 млрд грн

Из "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну президента беглеца Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд грн после снятия ареста со счетов в этом банке.

Как говорится в статье "Экономической Правды", остальные средства (600 млн грн) существуют только на бумаге.

"Когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки", - заявил осведомленный собеседник издания.

"Сейчас на счетах банка из связанных с Януковичем средств находится 559 млн грн. Эти деньги находятся в 9-й очереди акцептированных требований кредиторов. Однако эти средства существуют только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди", - отмечается в материале.

Как сообщал "Обозреватель", Печерский райсуд наложил арест на счета сына Януковича в феврале 2017 года.

По версии следствия, в 2013-2014 годах должностные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу".

Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд грн.