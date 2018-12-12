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"Скорее обвалится до $100": крах биткоина спрогнозировал экс-экономист МВФ

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Биткоин не может считаться цифровым золотом, так как ее курс скорее обвалится до $100, чем вырастет до $100 000.

Об этом бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф написал в своей колонке в издании The Guardian. "Криптовалюты — лотерейные билеты, которые могут быть полезными в мрачном будущем с его беспредельными и неудавшимися государствами или в странах, граждане которых уже утратили всякое ощущение приватности. Неудивительно, что разлаженная Венесуэла стала первым государством, выпустившим собственную криптовалюту", — заявил Рогофф.

Эксперт уверен, что биткоин, в отличии от золота, сильно ограничен в возможностях применения, поэтому его финансовый пузырь более уязвим к неблагоприятным влияниям. Помимо этого, процесс верификации транзакций требует значительного количества электроэнергии, он гораздо менее эффективный, чем аналогичные процессы в системах, которые полагаются на центральный аппарат, например, на центральные банки.

Курс биткоина упадет

Курс биткоина упадет

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"Дно уже близко": биткоин упал до минимальной за четыре года отметки

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $4,5 тыс. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более $1,2 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Теги
криптовалютабиткоин
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