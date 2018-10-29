Сколько зарабатывают украинцы: названа средняя зарплата

В Украине в сентябре 2018 года средняя заработная плата выросла до 9042 гривен.

Об этом рассказал управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. Он также рассказал, в каких регионах самая большая, самая маленькая средняя зарплата, и как она отличается по видам деятельности.

"Средняя зарплата в Украине в сентябре 2018 составила 9042 грн, это + 23% за год. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 12,9% за год. Регионы с наибольшими средними зарплатами: Киев - 13614 грн; Донецкая обл. - 9850 грн; Киевская обл. - 9132 грн", – уточнил он.

По словам Компаниеца, Черновицкая область обошла Тернопольскую, которая в итоге стала регионом с наименьшей средней зарплатой.

"Регионы с наименьшими средними зарплатами: Тернопольская обл. - 7061 грн; Черновицкая обл. - 7062 грн; Черниговская обл. - 7130 грн", – отметил он.

Кроме того, наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности выглядит следующим образом: финансовая и страховая деятельность - 15956 грн; информация и телекоммуникации - 14 307 грн; государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 12 993 гривен.

"Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности: здравоохранение и предоставления социальной помощи - 5730 грн; временное размещения и организация питания - 5995 грн; образование - 7176 грн", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госстате озвучили среднюю заработную плату в Украине за август.