МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Банки и финансы

Сколько зарабатывают украинцы: названа средняя зарплата

3.9тЧитать материал на украинском

В Украине в сентябре 2018 года средняя заработная плата выросла до 9042 гривен.

Об этом рассказал управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. Он также рассказал, в каких регионах самая большая, самая маленькая средняя зарплата, и как она отличается по видам деятельности.

"Средняя зарплата в Украине в сентябре 2018 составила 9042 грн, это + 23% за год. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 12,9% за год. Регионы с наибольшими средними зарплатами: Киев - 13614 грн; Донецкая обл. - 9850 грн; Киевская обл. - 9132 грн", – уточнил он.

По словам Компаниеца, Черновицкая область обошла Тернопольскую, которая в итоге стала регионом с наименьшей средней зарплатой.

Новости
В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет

"Регионы с наименьшими средними зарплатами: Тернопольская обл. - 7061 грн; Черновицкая обл. - 7062 грн; Черниговская обл. - 7130 грн", – отметил он.

Кроме того, наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности выглядит следующим образом: финансовая и страховая деятельность - 15956 грн; информация и телекоммуникации - 14 307 грн; государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 12 993 гривен.

"Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности: здравоохранение и предоставления социальной помощи - 5730 грн; временное размещения и организация питания - 5995 грн; образование - 7176 грн", – резюмировал он.

Сколько зарабатывают украинцы: названа средняя зарплата
Сколько зарабатывают украинцы: названа средняя зарплата
Сколько зарабатывают украинцы: названа средняя зарплата
Сколько зарабатывают украинцы: названа средняя зарплата

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госстате озвучили среднюю заработную плату в Украине за август.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
22
46
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кодрул Константин
Кодрул Константин
Смешно...жгите далеее..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
".. Ми вже почали жити як в Европi, бо нашi зарплати та цiни в магазинах майже такi самi як в нашiх захiдних партнерах..", - А.Турчинов ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Штуцер Лёва, Цэ он про свои зарплаты? Уверен, у него побольше чем в Йевроппе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
100% ХУЙНЯ : интервьюер ЛАЖЕВЫЙ !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги