Огромные переплаты: как украинцам не попасться на кредитную удочку

Запуск активного кредитования – одна из возможностей ускорения роста украинской экономики. Доступные деньги увеличивают спрос, дают толчок развитию бизнеса. Сейчас же Украина по уровню "плохих" кредитов (те, что вовремя не возвращаются) занимает одну из худших позиций в Европе. При этом уровень финансовой грамотности украинцев, согласно проведенным исследованиям агентства Standard & Poor’s, оставляет желать лучшего.

OBOZREVATEL собрал важную информацию о том, как правильно выбрать кредит и посчитать реальные расходы по нему.

Сколько на самом деле переплачиваем

Наиболее выгодный для банка вариант выдачи потребительского кредита – оформления карты. Это позволяет каждый раз не использовать ресурсы банка для оценки рисков, работы с клиентом в отделении, оформления документов. Чаще всего на такие карты устанавливают льготный период – от одного до нескольких месяцев пользоваться деньгами можно с минимальной ставкой, а после она в десятки раз увеличивается.

Для примера, OBOZREVATEL изучил кредитный паспорт карты одного из самых популярных в Украине банков. Комиссию нужно платить не только после истечения льготного периода, но и при снятии наличных средств с карты (за оплату картой покупок дополнительно платить не нужно).

Итак, по истечению льготного периода, ставка по такому кредиту – 43,2% годовых. И если взять в долг 20 тыс. грн, снимать наличку, пользоваться деньгами по истечению льготного периода и погашать его минимальными платежами, то в результате, как говорится в паспорте, придется отдать уже 73,1 тыс. грн.

Интересно также, что срок договора по такому кредиту – до 240 месяцев (то есть до 20 лет). Если, к примеру, забыть погасить на такой карте 100 грн, то ежемесячно на него будет насчитываться комиссия до тех пор, пока сотрудник банка не напомнит клиенту о задолженности.

Так, чтобы выгодно пользоваться такой кредиткой, лучше всего "вписываться" в льготный период, не использовать ее для снятия наличных и следить за тем, чтобы на карте не было задолженности. Некоторые банки разрешают хранить на такой кредитке собственные средства (при их снятии также придется платить комиссию). В таком случае лучше хранить на карте "лишние" 100 грн, чем не заметить небольшой "минус" и через 4-5 лет обнаружить долг на тысячи гривен.

Какие документы нужно посмотреть

Помимо договора также важно внимательно прочитать паспорт на кредит. В нем, по закону, должны указать максимальную стоимость кредита, его срок, все возможные комиссии и на примере подсчитать стоимость. Информация в договоре не должна противоречить тому, что написано в паспорте.

Также стоит отличать "номинальную" и "реальную" ставки. Первая указывается без учета инфляции. Разница между ними может достигать от нескольких до десятка процентов. Для примера, в паспорте одного из коммерческих банков номинальная ставка указана на уровне 59,9%, реальная ставка – 61,8%.

Как отмечает в USAID, эксперты которого изучали ситуацию в украинском банковском рынке, далеко не всегда сотрудники отделения банков соглашаются показать кредитный паспорт. В таком случае его можно найти на сайте финансового учреждения, или же добиться от сотрудника показать документ.

Как определить размер кредита

Обслуживание кредита должно "стоить" не больше 20-30% дохода, иначе его погашение может стать непосильной ношей. Кредитный эксперт Владимир Мазеренко советует: лучше всего создать "подушку безопасности" - отложить сумму эквивалентную 2-3 месячным платежам по кредиту. Тогда в случае сокращения основного дохода будет запас времени, например, для поиска другой работы. "Важно, чтобы можно было досрочно погасить кредит без каких-либо переплат. Чем дольше вы пользуетесь кредитом, тем больше переплачиваете. Поэтому задача как можно быстрее погасить тело кредита", - поясняет эксперт.

Ипотека. Кредиты на жилье в Украине получить сложно: для банка это рискованный и дорогой продукт. Чаще всего такие кредиты дают украинцам с высокими официальными белыми зарплатами и хорошей кредитной историей. В среднем ставка по таким кредитам – 19%.

Для примера, если учитывать, что банк не берет никаких дополнительных комиссий и без учета первого взноса, оформив кредит на 500 тыс. грн на 70 месяцев, в результате придется заплатить банку уже 781,4 тыс. грн. Если брать кредит в долларах, ставка будет меньше. Однако большинство экспертов сходятся во мнении: кредиты нужно брать на ту валюту, в которой зарабатываете. Поэтому покупать с помощью долларовой ипотеке могут, например, IT-шники, которые работают в международных проектах и зарабатывают в валюте. В то же время украинцам даже с высокими гривневыми зарплатами привязывать выплату к доллару – рискованно.

Кредит на машину. Реальная ставка по кредиту на авто в Украине также на данный момент колеблется в пределах 18-19%. Деньги дают на срок до 7 лет. Размер обязательного платежа – от 10%. Так, если взять на два года кредит на машину стоимостью 300 тыс. грн, при этом внести первоначальный взнос в размере 100 тыс. грн, ежемесячно банку придется отдавать 9,8 тыс. грн, а размер переплаты составит почти 25 тыс. грн. Если такой же кредит оформить на 5 лет, ежемесячный платеж составит 4,9 тыс. грн, а переплата – около 50 тыс. грн.

Кредит наличкой. Дороже всего обойдется кредит наличными. Связано это в том числе с тем, что принудительно вернуть средства банку будет сложно. Если машину можно арестовать и продать в счет долга, то "нищий" клиент банка, который переоформил все имущество на родственников, станет для финансового учреждения должником на долгие годы.

Средняя ставка кредита наличными в Украине – около 65% годовых. Так, если оформить долг на 150 тыс. грн и на 3 года, вернуть в банк придется на 52 812 грн больше.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал об исследовании USAID, которое показало манипуляции украинских банков.