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Что будет с долларом в Украине: аналитики дали прогноз

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В Украине курс доллара по отношению к гривне за ближайшую неделю может прибавить около 20-30 коп., достигнув до 13 января отметки в 28,2-28,3 грн/$. Умеренный рост объясняется двумя факторами: Нацбанк не спешит выходить на рынок, а иностранцы начали активно покупать валюту.

OBOZREVATEL разобрался, чего украинцам ждать от курса доллара в ближайшую неделю.

Что будет с курсом доллара в Украине

Начало любого месяца – традиционно период незначительной девальвации гривни. Инвесторы покупают доллары для того, чтобы вывести полученную прибыль. Причем происходит это не только в начале года, а ежемесячно. Поэтому курс в первых числах незначительно выше.

Кроме этого фактора, отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сказывается и позиция НБУ. Регулятор не выходил на рынок. Как известно, при значительной девальвации Нацбанк продает валюту (растет спрос и снижается курс доллара), а при укреплении наоборот – выходит и скупает доллары.

"Росту курса доллара способствуют активные покупки валюты нерезидентами, при том, что НБУ по состоянию на середину вторника не показывал желания выйти на рынок с интервенциями для сдерживания подобного роста. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться по 27,8-28,2 грн/$", – поясняет Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться по 27,8-28,2 грн/$", – поясняет Иосуб.

С таким прогнозом также соглашается финансовый аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам, до 13 января наличный доллар может вырасти в цене до 28,3 грн/$, а межбанк перейдет психологическую отметку – 28 грн/$.

"Неделя будет спокойной с продолжающимся девальвационным трендом. Больших скачков ждать не стоит. Курс будет колебаться в пределах 10 коп., но постепенно пройдет отметку, ниже которой опустился в прошлом году. 1 января курс торговался еще по котировкам конца года. Свою роль также сыграли праздники. Думаю, что вполне реальный курс – 28,3 грн/$", – отмечает Мазуренко.

"Думаю, что вполне реальный курс – 28,3 грн/$", – отмечает Мазуренко.

Более оптимистичный прогноз озвучивает аналитик Егор Комов. По его оценкам, до конца недели на наличном рынке американскую валюту можно будет купить за 28-28,1 грн/$.

"Не ждите падение, потому что сами же его спровоцируете. Ситуация будет стабильной. Пока никаких причин для девальвации нет. Те колебания, которые наблюдаются – вполне нормальная ситуация для начала месяца", – советует эксперт.

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Чего ждать в 2019-м

В 2019 году на погашение государственного долга потратят 417,4 млрд грн. При этом общие доходы бюджета на 2019-й – 1 трлн 26 млрд. Это около 40% всех доходов страны. На погашение внешних кредитов направят новые транши МВФ и запасы из золото-валютных резервов Нацбанка. При таких условиях, отмечают аналитики, вероятнее всего НБУ будет сдерживаться от чрезмерного укрепления гривни и при возможности наоборот – будет выходить на рынок для покупки "излишков".

Смотрите видео по теме:

Прогнозы по курсу на 2019 год:

  • 29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

  • 29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

  • 28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

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Что будет с курсом доллара в 2019-м: аналитик составил прогноз

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что нижняя отметка для среднего за год курса – 28,5 грн/$. "Наш базовый прогноз – 28,5-31,5 грн/$. Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами", – отмечает аналитик.

Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
долларгривнякурс валют
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