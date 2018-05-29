Счет на триллионы: стало известно, сколько Украина задолжала кредиторам

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2018 года сократился на 0,41%, или на $0,32 млрд, – до $77,05 млрд. По состоянию на апрель государственный долг Украины составляет 1,749 трлн грн.

В национальной валюте госдолг сократился на 1,59%, или на 32,62 млрд грн, - до 2,02 трлн грн. По данным Минфина, сокращение государственного и гарантированного государством долга обусловлено как погашением части обязательств, так и укреплением курса гривни в отчетном периоде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 0,97%, или на $0,74 млрд, в гривне - снизился на 5,64%, или на 120,7 млрд грн.

В апреле государственный долг сократился на 1,36% - до 1,749 трлн грн (в долларах - на 0,18%, до $66,67 млрд), в том числе внешний - на 1,9%, до 1 млрд грн (в долларах - на 0,73%, до $38,22 млрд).

Гарантированный государством долг в апреле сократился на 3,03% - до 272,24 млрд грн (в долларах - на 1,87%, до $10,38 млрд), в том числе внешний - на 3,19%, до 258,54 млрд грн (в долларах - на 2,03%, до $9,86 млрд).

Основная сумма госдолга номинирована в долларах - 41,35%, еще 31,93% - в гривне, 17,66% - в SDR, 7,9% - в евро. Менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в апреле укрепился до 26,23 грн/долл. с 26,54 грн/долл., или на 1,18%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/долл.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что общая сумма государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 1 января 2018 года составила 2,14 триллиона гривен. Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз во время публичного отчета деятельности Государственной казначейской службы Украины за минувший год.