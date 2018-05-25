Санкции против Webmoney: счета 4 млн украинцев заблокированы

В результате введения санкций в отношении системы онлайн-расчетов Webmoney.UA были заблокированы средства 4 млн граждан Украины.

Об этом заявили в пресс-службе компании Webmoney.UA, отметив при этом, что на данный момент компания работает над решением проблемы в правовом поле.

"Конечно, никто из чиновников не позаботился об интересах 4 млн простых украинцев - пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы", - говорится в заявлении компании.

"Наша цель - защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинских, поскольку мы не исключаем, что на отечественные судебные органы осуществляется политическое давление", - отметили в Webmoney.UA.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2016 года в Украине запретили Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек. 24 мая санкции в отношении Webmoney продлили.