С пенсиями, но крохотными: что ждет 30-летних украинцев

Украинцы, которым сейчас 20-30 лет, пенсию получать будут, но доходы сильно упадут.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по пенсионным вопросам Галина Третьякова.

"Солидарная системабудет, она существует в соответствии с законодательством. И пока нет никаких намерений ее отменять. Дело в том, что солидарная система по показателям демографии труда не может дать нам возможность сделать пенсию, которая бы заместила трудовые доходы на уровне 40% и больше. Это значит, что наши доходы на пенсии упадут на 60% минимум", - отметила эксперт.

Таким образом, по словам Третьяковой, если будет падать коэффициент замещения, нужны дополнительные механизмы, которые бы формировали для украинцев дополнительную пенсию, и мы бы выходили на 60-70% замещения трудового дохода.

Ранее "Обозреватель" публиковал прогноз Министерства социальной политики Украины по росту пенсий в 2019 году.