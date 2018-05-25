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Рынок земли в Украине: Порошенко сделал важное заявление

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Президент Украины Петр Порошенко сделал важное заявление относительно моратория на продажу сельхозземль в Украине и отметил, что от принятия правильного решения будет зависеть развитие аграрного рынка страны.

Порошенко также высказал мнение, что мораторий на продажу земель сдерживает приход в Украину инвесторов и лишает граждан возможности реализовать свои конституционные права. Об этом Порошенко заявил на заседании Национального инвестиционного совета, сообщает "Укринформ".

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"К сожалению, не все нам удается. Я не могу сказать об успехах в сфере земельного законодательства. Действующий мораторий на продажу земель сдерживает ваши инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка, лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать свое конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью", — сказал глава государства.

Порошенко также отметил, что есть решение Европейского суда по правам человека, который признал, что абсолютный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения является грубым нарушением Европейской конвенции по правам человека и отметил, что в вопросе земельной реформы он "твердо стоит на позициях украинской Конституции и европейского права".

Глава государства добавил, что в вопросе моратория на продажу земли должен победить "здравый экономический смысл".

Как сообщал PBOZREVATEL, постоянный представитель МВФ в прошлом году заявил, что Украина должна запустить рынок земли до начала 2018 года. Позже эту рекомендацию "заморозили".

22 мая ЕСПЧ обязал Украину снять полный мораторий на продажу земли.

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Тема
Мораторий на продажу земли
Место
Украина
Объекты
ЗемляУкраина
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И пусть ЕСПЧ обяжет не больше 0,5 га на рыло и чтоб АКС приняли.
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