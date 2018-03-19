Правительства разных стран начинают диалог о регулировании криптовалют.

Министры финансов G-20 на этой неделе собираются в Буэнос-Айресе в надежде выйти на согласованный "подход к барьеру" – сформировать некую общую стратегию регулирования рынка криптовалют.

МВФ еще в начале года прямо намекнул правительствам, что уже пора.

Приведу один пример. Еще в прошлом году в Европе произошла неприятная история. При помощи компьютерного вируса преступники заблокировали внутренние системы данных нескольких предприятий, а за возвращение требовали выкуп в биткоинах. И кое-кто таки заплатил мошенникам. После чего кибер-шантажисты обменяли эти биткоины на другую криптовалюту на digital платформе, базирующейся в швейцарском городе Цуг. А сколько еще было подобных случаев просто потому, что рынок криптовалют не регулировался на государственном уровне.

И вот наконец государства начали формальное регулирование обращения крипто денег.

От того, как будет регулироваться этот рынок, зависит и масштаб экономического потенциала криптовалют. Мы же помним – если два года назад курс биткоина интересовал разве что продвинутых финансистов, то сегодня это уже массовый инвестор на уровне домохозяйств.

Более того, нужно законодательно урегулировать не только статус криптовалют, но и ICO, открытых инвестиционных и биржевых фондов, сопряженных digital платформы и многое другое.

Подходы везде разные: начиная от репрессивных мер, как в Китае – к свободному обращению в статусе "иностранной валюты" в той же Швейцарии. Но общая тенденция до сих пор тяготела от лояльного к жесткому со стороны государственных регуляторов. В крипто мире реакция на попытки государственного регулирования тоже неоднородна. В Штатах, например, состоялись прямые консультации между чиновниками и представителями Chamber of Digital Commerce и Bitcoin Foundation. В Британии продолжается "официальное расследование" проблемы, а вот Франция и Южная Корея пока что "закручивают гайки", а крипто рынок ждет следующей подачи. Однако уже совершенно очевидно, что регулирование крипто рынка необходимо. И в Украине тоже.