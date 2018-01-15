Руководство довело банк "Хрещатик" до убытков в 2,5 млрд грн - ФГВФЛ

Комплексный анализ неплатежеспособности банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 млрд гривен.

Об говорится в заявлении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов.

"Проведенный анализ свидетельствует, что, начиная с 2013 года действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки рисковых и направленных на выведение из банка финансовых активов", - заявили в Фонде.

Так, за проверяемый период установлено несоблюдение банком принципа обеспеченности кредитования, а также неэффективность принимаемых решений при проведении операций с ценными бумагами.

"Значительная доля кредитов, предоставленных банком юридическим лицам, в течение 2013-2015 годов относилась к категории "необеспеченных", - говорится в сообщении.

Фонд отметил, что, начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась, однако руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего снижения, что впоследствии стало одной из причин его неплатежеспособности.

"Комплексным анализом неплатежеспособности ПАО "КБ "Хрещатик" выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам банка на сумму более 2,5 млрд грн", - добавили в Фонде.

Как сообщал "Обозреватель", по данным ФГВФЛ, руководство банка "Хрещатик" готовилось к его банкротству еще в 2015 году, поскольку среди активов финучреждения статус "мусорных" имели облигации на сумму 2 млрд гривен.