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Руководство довело банк "Хрещатик" до убытков в 2,5 млрд грн - ФГВФЛ

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Комплексный анализ неплатежеспособности банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 млрд гривен.

Об говорится в заявлении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов.

"Проведенный анализ свидетельствует, что, начиная с 2013 года действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки рисковых и направленных на выведение из банка финансовых активов", - заявили в Фонде.

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Так, за проверяемый период установлено несоблюдение банком принципа обеспеченности кредитования, а также неэффективность принимаемых решений при проведении операций с ценными бумагами.

"Значительная доля кредитов, предоставленных банком юридическим лицам, в течение 2013-2015 годов относилась к категории "необеспеченных", - говорится в сообщении.

Фонд отметил, что, начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась, однако руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего снижения, что впоследствии стало одной из причин его неплатежеспособности.

"Комплексным анализом неплатежеспособности ПАО "КБ "Хрещатик" выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам банка на сумму более 2,5 млрд грн", - добавили в Фонде.

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Как сообщал "Обозреватель", по данным ФГВФЛ, руководство банка "Хрещатик" готовилось к его банкротству еще в 2015 году, поскольку среди активов финучреждения статус "мусорных" имели облигации на сумму 2 млрд гривен.

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Темы
Банковская системаБанкротство банков в Украине
Место
УкраинаКиев
Объекты
Банк "Хрещатик"Фонд гарантирования вкладов
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