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Рубль под запретом: НБУ принял новые правила

1.8тЧитать новость на украинском

Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена российскую купюру номиналом 100 рублей и монету номиналом 3 рубля.

Полимерная банкнота 100 рублей, была выпущена неделю назад и посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA. На ее оборотной стороне в форме мяча зеленным цветом изображена территория РФ вместе с оккупированным Крымом. Об этом сообщает UBR.

Новости
Официально: НБУ запретил пользоваться "крымскими" рублями в Украине

запрещенная купюра

НБУ

Также украинским банкам запретили принимать памятную монету 3 рубля, запущенную в оборот 15 марта 2018 г.. Данная монета посвящена Свято-Троицкому собору в г. Симферополь.

НБУ

заборонена монета

В то же время в НБУ отметили, что банки обязаны принимать у людей банкноту в 2000 российских рублей, которая не попадала ни под какие запреты. "В последнее время в Национальный банк поступают жалобы от граждан об отказе банков/финансовых учреждений в приеме для обмена банкнот номиналом 2000 российских рублей образца 2017 года", — отметили в НБУ.

Напомним, что кроме 200 рублей в Украине также запрещена сотенная российская купюра более раннего выпуска, а также 5 номиналов монет 2, 3, 5, 10 и 25 рублей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее было обнародовано постановление правления НБУ о запрете банкам Украины осуществлять операции с банкнотами и монетами Российской Федерации с изображением объектов, расположенных на оккупированной территории Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Национальный банк УкраиныРоссия
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