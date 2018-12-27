Резкий поворот биткоина: аналитики назвали неожиданное последствие падения

В начале 2019 года стоимость биткоина может резко вырасти из-за акции, участники которой выведут свои монеты с бирж на кошельки.

Об этом сообщает издание РБК. Цель мероприятия — выявить мошеннические площадки для торговли цифровыми деньгами. "Акция может иметь краткосрочный эффект — увеличение цены на биткоин. Это произойдет в том случае, если людей, выводящих биткоин, будет больше, чем вводящих. Если же выводить биткоин будут меньше, чем обычно или также, то мы увидим незначительные колебание или падение курса", — рассказал директор по развитию BitCluster Дмитрий Шуваев.

Курс биткоина

В текущем году индустрия очистилась от спекулянтов, теперь она готова к приходу нового класса инвесторов, утверждает Генри Арсланиан из PwC. Коррекция рынка криптовалют и снижение стоимости биткоина с $20 000 до $3200 положительно повлияли на перспективы отрасли, считает руководитель финтех и криптовалютного отдела компании PricewaterhouseCoopers в Гонконге и Китае Генри Арсланиан. По его мнению, индустрия очистилась от спекулянтов в текущем году и теперь готовится к приходу крупных игроков — институциональных инвесторов.

Несмотря на улучшения ситуации с регулированием блокчейн-отрасли, компании с Уолл-стрит не торопятся выходить на рынок цифровых денег. Крупнейшие банки, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и Barclays приостановили развитие своих криптовалютных продуктов из-за отсутствия спроса среди своих клиентов.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.