Рева рассказал, что мешает снова поднять "минималку" в Украине

Повышение минимальной заработной платы в Украине пока что невозможно из-за отсутствия дополнительных денежных средств в бюджете.

"В чем проблема? Получив 600 гривен городской бюджет, 150 - областной, 250 - государственный, а теперь госбюджет до этих 250 гривен должен добавить еще 370 и отдать местным бюджетам для роста субвенции на образование и на медицину. То есть перераспределение доходов такое, что для того, чтобы сделать повышение, госбюджет должен иметь не только доходы от налога на доходы физических лиц, но и из других источников, так как он должен добавить субвенцию", - рассказал в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Если бюджет выполнен, например, то это одна ситуация. Перевыполнен - ​​это дает возможность. А если не выполнен, тогда дополнительные средства, чтобы их передать в местные бюджеты, отсутствуют", - пояснил он.

Рева рассказал, что в первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов гривен, тогда как в мае практически удалось выйти "в ноль".

"По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля. То есть дополнительных средств, которые позволяли бы нам взять из других источников и передать в местные бюджеты нет. И именно это сегодня сдерживает от повышения минимальной зарплаты, которое нужно делать", - отметил Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Рева также рассказал, насколько в Украине вырастут пенсии в 2019 году.