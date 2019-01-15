Рейтинг украинских банков: кому можно доверять

В Украине за последние несколько лет после масштабной чистки финансового сектора закрылся каждый второй банк. Среди оставшихся: крупные игроки и те, кто рискует закрыться в ближайшей перспективе.

OBOZREVATEL вместе с журналом "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" составил список самых надежных украинских банков. В него попали крупнейшие финучреждения.

В тройку самых надежных банков Украины попали финансовые учреждения с капиталом из Австрии, Польши и Германии. Они показали лучшие результаты по критериям: объем уплаченных налогов с прибыли клиентов по депозитам, выполнения экономических нормативов НБУ и кредитные риски (нормативы Н7 и Н9).

На четвертом месте "А-Банк", а пятерку лидеров замыкает крупнейший государственный "Приват". Последний уступил своим конкурентом в первую очередь из-за нарушения одного экономического норматива НБУ (длинная открытая валютная позиция).

Как считали

Позиция в рейтинге определялась 4 показателями и 3 критериями: объем уплаченного налога на прибыль по депозитам (в том числе характеризует объем привлеченных средств и размер банка), выполнение экономических нормативов НБУ по состоянию на 1 декабря 2018 года (определяет, есть ли у банка экономические проблемы) и кредитные риски (нормативы Н7 и Н9).

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За лучшее выполнение норматива Н7 и Н9 в сумме банки могли получить 33,33 балла (при показателях от 0 до 10%). Оценка снижалась пропорционально показателю норматива (от 25% – 0 баллов). Такую же максимальную оценку получил банк, который заплатил самый большой налог с прибыли клиентов по депозитных программам. Балл сокращался пропорционально позиции в списке банков по уровню уплаченного налога.

В то же время те финансовые учреждения, которые нарушали нормативы НБУ, напротив – получили отрицательный балл (минус 33,3 балла). Оценка также менялась пропорционально количеству нарушенных норм.

Рейтинг (банк и оценка):

1. "ПРОКРЕДИТ БАНК" 61,2

2. "КРЕДОБАНК" 59,8

3. "Райффайзен Банк Аваль" 59,7

4. "А - БАНК" 58,5

5. ПриватБанк 58,3

6. "Идея Банк" 57,7

7. "ТАСКОМБАНК" 51,8

8. "Креди Агриколь" 50,6

9. "БАНК ВОСТОК" 49,7

10. "Львов" 47,9

11. "УНІВЕРСАЛ БАНК" 47,4

12. "Пиреус" 47,1

13. "ЮНЕКС БАНК" 46,6

14. "СБЕРБАНК" 45,9

15. "ОЩАДБАНК" 45,4

16. "ПРАВЕКС БАНК" 44,7

17. "АРКАДА" 42,8

18. "Окси Банк" 42,5

19. "АЛЬФА-БАНК" 40,8

20. "УКРСОЦБАНК" 38,5

21. "ОТП БАНК" 38

22. "РАДАБАНК" 37,8

23. "Конкорд" 37,4

24. "УкрСиббанк" 36,3

25. "УКРГАЗБАНК" 36,2

26. "БАНК АЛЬЯНС" 35,5

27. "Укрэксимбанк" 31,6

28. ПУМБ 31,1

29. "ГРАНТ" 29,9

30. "Земельный капитал" 27,6

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