Рада забраковала проект бюджетной резолюции

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде вернуть проект "Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 гг". на доработку.

Согласно документу, рост экономики Украины в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция снизится до 6,5%, а среднегодовой курс гривни ожидается в 2019 году на уровне 30,5 грн за долл. При этом дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП. Об этом сообщает "Сегодня".

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"Кабинету министров в двухнедельный срок доработать проект "Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 гг." с учетом ... выводов и предложений и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий проект вместе со сравнительной таблицей об учете таких выводов и предложений", – заключили в комитете.

При этом Нацбанк Украины рассчитывает, что на конец 2019 года инфляция составит всего 5,8%. Бюджетная резолюция предполагает, что в 2020 и 2021 году рост экономики составит соответственно 4% и 6,3%, инфляция ожидается на уровне 5% и 4,8%, а среднегодовой курс гривни – 31,4 грн за доллар и 31,8 грн за доллар соответственно в 2020 и 2021 году. Предельный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП. Также предельный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году – 54%, а в 2021 году – 53%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Кабинет Министров Украины утвердил и внес в Верховную Раду бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 16 мая под №8357. Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию — 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны — 30,5 грн/$.