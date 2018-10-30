Столкнутся все украинцы: пять проблем с банковскими картами

В Украине банки выдали больше 35 млн карт. У каждого совершеннолетнего жителя страны – в среднем как минимум по одной банковской карте. На каждом шагу владельцев пластика ждут неприятные неожиданности – карту может "съесть" банкомат, сотрудник финучреждения может по ошибке заблокировать счет, в супермаркете или магазине могут дважды провести покупку и списать "лишнее".

OBOZREVATEL собрал самые распространенные проблемы с банковскими картами и выяснил, как выйти из сложившихся обстоятельств.

Срок действия карты "внезапно" истек

"Внезапно" - на самом деле очень условной определение. На каждой карте обозначен месяц и год, когда срок ее действие подойдет к концу. К примеру цифры "03/19" означают, что в марте следующего года карту пора будет менять.

И если вы поздно "спохватитесь", можете попасть в очень неприятную ситуацию. Чаще всего вместе с картой оказывается заблокированным и сам счет в интернет-банкинге. То есть с помощью мобильного приложения или терминала перекинуть деньги другу с непросроченной картой или расплатиться онлайн, не получится. Поможет в этой ситуации исключительно банк – новую карту дадут в отделении. Здесь же можно снять деньги в кассе.

Выпустить новую карту лучше заранее – за 2-3 недели до того, как истечет срок действия. Некоторые банки до сих пор требуют перед выпуском писать заявление и ждать несколько дней. Однако чаще всего процедура занимает считанные минуты и карту можно забрать сразу же.

Совет: Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, лучше всего завести "запасную" карту с небольшим счетом. Такую карту можно носить в потайном кармане кошелька или просто в сумке. Если окажется, что вы потеряли доступ к своей карте и при этом, к примеру, вы находитесь за границей, вам срочно нужно оплатить покупку и т.п., можно воспользоваться "резервной" картой.

С карты пропали деньги

Кассир мог случайно дважды провести операцию, или же вашей картой воспользовались мошенники – в таком случае необходимо обратиться в банк и опротестовать операцию. Там могут отменить платеж. Правда, стоит перед этим посмотреть выписку по счету с помощью онлайн-банкинга. Возможно, вы снимали деньги в банкомате или рассчитывались за покупку о которой просто забыли.

Чарджбек (возврат средств) чаще всего проводится на платежи не старше 120 дней. Если операция была подтверждена паролем и СМС, скорее всего, банк откажется возвращать деньги. В других случаях финансовое учреждение обязано провести проверку и вернуть ваши деньги на карту.

Совет: Для контроля средств важно установить 3D-Secure (подтверждение операций с помощью СМС), банковское приложение (позволяет оперативно прослеживать платежи по карте). При первой же подозрительной операции – звоните в банк и блокируйте карту.

Банкомат "съел" карту

Достаточно три раза неправильно ввести пин-код или забыть карту в банкомате для того, чтобы пластик оказался в "заложниках" у машины. После того, как аппарат "проглотил" карточку, следующий клиент может без проблем воспользоваться банкоматом. А вернуть пластик можно только после инкассации.

Большинство банков предлагают написать заявление в отделении и ждать, пока сотрудники откроют банкомат и "освободят" карточку. Иногда ждать приходится около недели. Куда проще оформить новую карту. Сделают это бесплатно в любом отделении всего за считанные минуты.

Еще одна возможная "проблема" с банкоматом касается выдачи средств. К примеру, вы сняли со своей карты 1000 грн, деньги с карты "пропали", но банкомат ни выдал вам ни единой купюры. В таком случае необходимо позвонить по телефону, который указан на машине и никуда не отходить.

Вполне возможно, что деньги просто "застряли" в окне выдачи. Мошенники используют специальные накладки - кэш-треппинги. Это такие ленты, за которые цепляются купюры. После того, как жертва отходит от банкомата, злоумышленник снимает ленту и забирает деньги себе. И вполне возможно, что "застрянет" всего часть суммы.

Совет: Лучше всего, получив деньги в банкомате, пересчитать их на месте.

Официант унес карту

На самом деле достаточно узнать всего лишь три цифры (номер, срок действия и CVV-код), чтобы расплатиться вашей картой в сети или перевести деньги. Поэтому давать карту в руки посторонним не стоит.

Если вы расплачиваетесь в супермаркете, не передавайте карту кассиру. Он должен всего лишь подать терминал. Если же официант собрался сам провести оплату "на баре" с помощью вашей картой, ни в коем случае не соглашайтесь.

Не выпускайте пластик из рук, пройдите вместе с официантом к бару или потребуйте, чтобы он принес мобильный терминал. Всего нескольких секунд достаточно, чтобы сфотографировать информацию с карты и после, например, продать ее мошенникам.

Совет: Прикрывайте рукой номер карты, не передавайте ее никому.

Вы нашли чужую карту или кошелек с картами

Правильный поступок в такой ситуации – позвонить в банк и назвать номер карты (сотрудник горячей линии ее заблокирует). После вам необходимо разломать карты, во всяком случае, так говорится в правилах безопасности в большинстве украинских банков. Не жалейте, в любом случае после того, как вы назовете их номера, воспользоваться пластиком уже не удастся.

Стоит отметить, что ни в коем-случае нельзя расплачиваться чужой картой или тем более пытаться снять с нее деньги. Вас вероятнее всего найдут, задержат и накажут.

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