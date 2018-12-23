''Пузырь лопнул'': что будет с биткоином в 2019-м и когда ждать скачка

Самая популярная криптовалюта биткоин достигла годового минимума. Если еще в прошлом году одна "монета" стоила $20 тыс., сейчас продается всего за $3,8 тыс. Часть рынка ждет в 2019-м резкий скачок, в то время как другие прочат провал.

OBOZREVATEL разобрался, сколько украинцы потеряли на скачках и что ждет биткоин в 2019 году.

Украина потеряла $1,7 млрд

Биткоин с декабря прошлого года подешевел с $19 тыс. до $3,8 тыс. Общая потеря украинцев от падения криптовалют составляет около $1,7 млрд (или в среднем по $17 тыс. на каждого владельца). При этом говорить о том, что биткоину пришел конец, преждевременно, отмечает аналитик Егор Комов. Украинцы, которые не успели избавиться от падающего актива, "держат монеты" в надежде на грядущий рост курса. Кроме того, часть покупателей в надежде на очередной скачок активно покупают криптовалюту.

В Украине в прошлом году был настоящий криптовалютный бум. Ее купили около 100 тыс. человек. При этом годовой оборот "электронных монет" в стране достиг $775 млн (более 2,1 млрд грн), подсчитали в крупнейшем международном финансовом конгломерате Citi. И хотя НБУ официально не признает "новые деньги", 57 чиновников и депутатов в своих декларациях указали криптовалюту на общую сумму более $200 млн.

Более того, по оценкам того же Citi, Украина – одна из первых стран в мире по показателю капитала в биткоинах в процентном соотношению к ВВП. По состоянию на конец прошлого года этот показатель по их оценкам составлял $2,2 млрд (на тот момент 2,4% ВВП). "Криптовалюте в Украине следует предоставить официальный статус "валютной ценности" и регулировать аналогично иностранным фиатним (ничем не подкрепленным. – Ред.) валютам", – говорится в отчете USAID "Трансформация финансового рынка".

Если отталкиваться от оценок, упомянутых в отчете, и данными Citi, по состоянию на конец прошлого года 100 тыс. украинцев в среднем имели по одному биткоину (данные неточные). При этом стоит учитывать, что большинство операций совершали 25 тыс. владельцев криптовалют.

Какой курс обещают биткоину

Главная проблема – точно спрогнозировать курс криптовалют невозможно. Доллар зависит от ситуации в США, решений местного регулятора (Федеральной резервной системой), гривня – от экспортных выручек, позиции кредиторов и инвесторов и т. д. На биткоин влияют сотни факторов, заход на рынок новых компаний, хакерские атаки, чрезмерный спрос, решение регуляторов разных стран о запрете и наоборот легализации криптовалют – все эти факторы могут спровоцировать резкий скачок или наоборот падение курса.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса).

Прогнозы украинских экспертов и крупных мировых инвесторов одинаково расходятся. Часть прочит окончательный обвал и говорят о том, что "пузырь сдулся", другие же вовсе находятся в предвкушении подорожания самой популярной криптовалюты с текущих $3,8 тыс. до десятков, а то и сотен тысяч долларов.

К примеру, в комментарии OBOZREVATEL финансовый эксперт Алексей Половинкин заявил, что текущее падение – лишь временное явление, а следующий подъем поднесет монету до $40-50 тыс. "Рост точно будет. Сейчас очень много институтов и инвестиционных компаний рассматривают вхождения на рынок криптовалют в больших объемах. Это связанно с тем, что многие государство рассматривают возможность легализации", – озвучил прогноз Половинкин.

Курс биткоина Pixabay

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что колебания в 2019 году будут, но инвестировать в криптовалюту нельзя и, скорее всего, биткоин будет падать. "Пузырь биткоина окончательно лопнул, сдулся в 5 раз с максимумов годовой давности. Какие-то движения цены вверх и вниз по-прежнему будут (вниз – с большей вероятностью). Ждать роста его цены в разы и рассматривать в качестве инвестиции я не рекомендую", – рассказал аналитик.

В то же время аналитик с Уолл-стрит, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт считает, что в ближайше перспективе самая популярная криптовалюта подешевеет до $1 тыс., после чего ожидается рост до $50 тыс. Причины: в 2019 году криптовалютные фьючерсы запустят Nasdaq и Bakkt, а холдинговая компания Fidelity готовится к открытию сервиса по хранению нового вида активов.

В то же время издание Bloomberg озвучило прогноз, согласно которому в 2019-м биткоин пробьет очередной минимум. "Все основные показатели указывают на то, что рынок сейчас перепродан, возможно, сильнее всего за всю историю биткоина. В следующем году биткоин сформирует новый уровень, который будет ниже текущих цен", – отметил нью-йоркский аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

Без окончательного решения НБУ о том, можно ли считать биткоин в Украине платежным средством, этот актив остается полулегальным. Официально "монету" не может принимать никто. Следующий год может стать переломным для биткоина. Если курс вернется хотя бы до показателей конца 2017-го, это также может повлиять на решения регуляторов разных стран о том, признавать такие "деньги" или нет.