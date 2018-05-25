ПриватБанк выиграл суд у экс-жены Боголюбова на 500 млн грн

Верховный Суд приостановил взыскание с ПриватБанка 500 млн гривен в пользу бывшей жены экс-совладельца финучреждения Елены Боголюбовой, а также 364 млн гривен в пользу А-банка.

Соответствующие определения суд вынес по делу № 201/473/17 и № 826/20239/16, сообщает Finclub.

В частности, Верховный Суд решил приостановить процедуру выполнения решений по взысканию средств до рассмотрения кассационных жалоб ПриватБанка.

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Напомним, что 13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ПриватБанка 500 млн грн в пользу Боголюбовой.

Первую победу бывшая жена экс-совладельца финучреждения одержала еще 1 ноября 2017 года, когда Октябрьский районный суд Днепра частично удовлетворил ее иск к ПриватБанку.

Кроме того, 5 февраля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ПриватБанка 364 млн грн в пользу А-банка.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.