Придется доплачивать: ГФС таки ограничит количество почтовых пересылок

Государственная фискальная служба намерена ввести а действие нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.

Как передает пресс-служба ведомства, об этом сообщил и.о. главы службы Мирослав Продан.

При этом, отметил он, будет меняться и механизм получения почтовых отправлений.

"Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотни разным людям. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовом оператору не важно, кто получает отправления ", – пояснил Продан.

По его словам, эта схема достаточно масштабная, и через нее государство теряет миллиарды грн.

Напомним, в Украине с января 2018 года изменились правила налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию в ручной клади и в сопровождаемом багаже через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

В частности, не облагаются налогом на добавленную стоимость операции по ввозу товаров, суммарная стоимость которых не превышает 500 евро и общим весом не более 50 кг. При этом физлицо должно отсутствовать в Украине более 24 часов и въезжать на территории страны не чаще одного раза в течение 72 часов.