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МирСпорт

Послы ЕС приняли важное решение по Крыму

3.3тЧитать новость на украинском

Послы Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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ЕС введет персональные санкции за выборы Путина в Крыму

"Послы ЕС на этой неделе решили продлить на год запрет инвестиций ЕС в Крым. Решение будет одобрено министрами 18 июня", - сообщил он.

Будет запрещен импорт в Евросоюз товаров из оккупированного Крыма и Севастополя, а также инвестиции в Крым и Севастополь. Кроме того, ЕС продлит действие запрета на туристические услуги в Крыму. Как известно, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, ранее Евросоюз ввел персональные санкции за организацию незаконных выборов в Крыму. Ограничения коснутся пяти человек.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
КрымЕвропейский Союз
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