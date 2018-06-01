Послы ЕС приняли важное решение по Крыму

Послы Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС на этой неделе решили продлить на год запрет инвестиций ЕС в Крым. Решение будет одобрено министрами 18 июня", - сообщил он.

EU ambassadors this week decided to prolong the EU investment ban for #Crimea by one year. will be endorsed by ministers on 18 June. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 1 июня 2018 г.

Будет запрещен импорт в Евросоюз товаров из оккупированного Крыма и Севастополя, а также инвестиции в Крым и Севастополь. Кроме того, ЕС продлит действие запрета на туристические услуги в Крыму. Как известно, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, ранее Евросоюз ввел персональные санкции за организацию незаконных выборов в Крыму. Ограничения коснутся пяти человек.