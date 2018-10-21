"Последний шанс": как изменится курс доллара в Украине

В Украине следующая неделя, до 26 октября, может завершить непродолжительный период осеннего укрепления гривни. Основные факторы остаются на стороне доллара. Спрос на валюту будет расти из-за отопительного сезона, а предложение доллара на валютном рынке может наоборот снижаться. Однако, большинство опрошенных аналитиков уверено, что ближайшая неделя будет относительно стабильной.

OBOZREVATEL разобрался, что ждет украинскую валюту в ближайшую неделю.

Что происходит с долларом и чего ждать

В Украине стоимость валюты после значительно роста в сентябре в октябре опустилась ниже психологической отметки в 28 грн/$. Уже несколько недель доллар плавает между границами в 27,8 – 28,2 грн/$. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен: до 26 октября национальная валюта на межбанке будет котироваться около 27,9/28,1 грн/$, а на наличном рынке практически не изменится.

"Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,88/28,12 до 27,89/28,11. Таким образом, покупка выросла менее чем на 0,1%, а продажа на столько же снизилась. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8%", - отмечает эксперт.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: следующая неделя – "последний шанс" для укрепления гривни. После этого, вероятнее всего, курс будет медленно двигаться к новому маяку - 28,5 грн/$

"В конце месяце у нас традиционно наблюдается небольшое проседание. Поэтому, думаю, что рынок, готовясь к этому, немного подтолкнет доллар к незначительному росту. Правда, в перспективе одной недели колебания будут совершенно незначительными. Я бы сказал, что конец октября мы встретим с курсом в 28,2-28,3 грн/$, следующая неделя – 27,28,1 грн/$", - прогнозирует Мазуренко.

Аналитик Егор Комов также предполагает: курс доллара на этой неделе будет колебаться около 28 грн/$. При этом эксперт считает, что принятие бюджета и повышение тарифа на газ позволили получить позитивный сигнал о продолжении сотрудничества с МВФ. Непосредственно на количество валюты в стране это не повлияет (транш в лучшем случае можно будет получить к концу года), однако, настроение участников рынка изменится.

"У нас Нацбанк курс доллара не устанавливает, он за ним следит, фиксирует, сглаживает колебания. Если растет спрос, начинает скупать валюту – падает гривня. Если растет предложение, начинают продавать валюту – растет гривня", - отмечает Комов.

Позитивный фактор: Украина выполнила требования МВФ

Кабинет министров 19 октября принял решение повысить тариф на газ, а за день до этого – 18 октября – Верховная Рада приняла в первом чтении бюджет страны. Это были два основных условия МВФ для того, чтобы продолжить сотрудничество с Украиной.

"На сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о дефолте в Украине. Сотрудничество с МВФ крайне необходимо Украине, причем это сотрудничество является для нас необходимым с разных точек зрения", - заявил OBOZREVATEL представитель ЕБРР в Украине Антон Усов.

В МВФ уже анонсировали новую 14-месячной программу поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент 3,9 млрд долларов) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов", - сообщили в пресс-службе МВФ.

Cотрудничество с МВФ влияет на инвестиционную составляющую, на кредитные рейтинги и на уверенность инвесторов том, что в страну можно вкладывать деньги. Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отмечает: в краткосрочной перспективе важно получить позитивные новости. Без Фонда брать деньги в кредит Украины бы все равно пришлось, но при этом процент на этот кредит был бы в разы выше.

К слову, Украина продолжает расширенную программу сотрудничества с МВФ (EFF). В сумме от Фонда должны получить $17,5 млрд. И ЕС не просто так привязывает свою помощь к работе с МВФ. Если рекомендации европейцев могут ограничится несколькими пунктами, то в Фонде требуют кардинальных реформ в финансовом, энергетическом секторах, борьбу с коррупцией, сокращение бюджетных расходов. Причем в условиях прописывают все: начиная от пенсионной реформы и заканчивая введением абонплаты на отопление.

Согласно данным Минфина, МВФ дает Украине деньги на 10 лет под 3,05% годовых. Это дороже, чем помощь от ЕС, но в несколько раз дешевле, чем на внешних рынках. Деньги от Фонда нельзя потратить, например, на энергетическую реформу, модернизировав инфраструктуру. Каждый цент поступает в золотовалютные резервы Нацбанка. Этот "запас" можно тратить на обслуживание и погашение внешних долгов. Также, используя резерв, НБУ выходит на украинский валютный рынок, продает доллары, что позволяет укрепить гривню.