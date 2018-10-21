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/Банки и финансы

Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

"Последний шанс": как изменится курс доллара в Украине

76.1тЧитать материал на украинском

В Украине следующая неделя, до 26 октября, может завершить непродолжительный период осеннего укрепления гривни. Основные факторы остаются на стороне доллара. Спрос на валюту будет расти из-за отопительного сезона, а предложение доллара на валютном рынке может наоборот снижаться. Однако, большинство опрошенных аналитиков уверено, что ближайшая неделя будет относительно стабильной.

OBOZREVATEL разобрался, что ждет украинскую валюту в ближайшую неделю.

Что происходит с долларом и чего ждать

В Украине стоимость валюты после значительно роста в сентябре в октябре опустилась ниже психологической отметки в 28 грн/$. Уже несколько недель доллар плавает между границами в 27,8 – 28,2 грн/$. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен: до 26 октября национальная валюта на межбанке будет котироваться около 27,9/28,1 грн/$, а на наличном рынке практически не изменится.

"Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,88/28,12 до 27,89/28,11. Таким образом, покупка выросла менее чем на 0,1%, а продажа на столько же снизилась. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8%", - отмечает эксперт.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: следующая неделя – "последний шанс" для укрепления гривни. После этого, вероятнее всего, курс будет медленно двигаться к новому маяку - 28,5 грн/$

"В конце месяце у нас традиционно наблюдается небольшое проседание. Поэтому, думаю, что рынок, готовясь к этому, немного подтолкнет доллар к незначительному росту. Правда, в перспективе одной недели колебания будут совершенно незначительными. Я бы сказал, что конец октября мы встретим с курсом в 28,2-28,3 грн/$, следующая неделя – 27,28,1 грн/$", - прогнозирует Мазуренко.

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Аналитик Егор Комов также предполагает: курс доллара на этой неделе будет колебаться около 28 грн/$. При этом эксперт считает, что принятие бюджета и повышение тарифа на газ позволили получить позитивный сигнал о продолжении сотрудничества с МВФ. Непосредственно на количество валюты в стране это не повлияет (транш в лучшем случае можно будет получить к концу года), однако, настроение участников рынка изменится.

"У нас Нацбанк курс доллара не устанавливает, он за ним следит, фиксирует, сглаживает колебания. Если растет спрос, начинает скупать валюту – падает гривня. Если растет предложение, начинают продавать валюту – растет гривня", - отмечает Комов.

Позитивный фактор: Украина выполнила требования МВФ

Кабинет министров 19 октября принял решение повысить тариф на газ, а за день до этого – 18 октября – Верховная Рада приняла в первом чтении бюджет страны. Это были два основных условия МВФ для того, чтобы продолжить сотрудничество с Украиной.

"На сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о дефолте в Украине. Сотрудничество с МВФ крайне необходимо Украине, причем это сотрудничество является для нас необходимым с разных точек зрения", - заявил OBOZREVATEL представитель ЕБРР в Украине Антон Усов.

В МВФ уже анонсировали новую 14-месячной программу поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент 3,9 млрд долларов) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году по продолжению финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформ администрирования налогов, финансового и энергетического секторов", - сообщили в пресс-службе МВФ.

Cотрудничество с МВФ влияет на инвестиционную составляющую, на кредитные рейтинги и на уверенность инвесторов том, что в страну можно вкладывать деньги. Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отмечает: в краткосрочной перспективе важно получить позитивные новости. Без Фонда брать деньги в кредит Украины бы все равно пришлось, но при этом процент на этот кредит был бы в разы выше.

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К слову, Украина продолжает расширенную программу сотрудничества с МВФ (EFF). В сумме от Фонда должны получить $17,5 млрд. И ЕС не просто так привязывает свою помощь к работе с МВФ. Если рекомендации европейцев могут ограничится несколькими пунктами, то в Фонде требуют кардинальных реформ в финансовом, энергетическом секторах, борьбу с коррупцией, сокращение бюджетных расходов. Причем в условиях прописывают все: начиная от пенсионной реформы и заканчивая введением абонплаты на отопление.

Согласно данным Минфина, МВФ дает Украине деньги на 10 лет под 3,05% годовых. Это дороже, чем помощь от ЕС, но в несколько раз дешевле, чем на внешних рынках. Деньги от Фонда нельзя потратить, например, на энергетическую реформу, модернизировав инфраструктуру. Каждый цент поступает в золотовалютные резервы Нацбанка. Этот "запас" можно тратить на обслуживание и погашение внешних долгов. Также, используя резерв, НБУ выходит на украинский валютный рынок, продает доллары, что позволяет укрепить гривню.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Объекты
курс валютдоллар
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
В данный момент рост доллара не избежен по скольку ни один транш не пошол по назначению ултушения экономики и розвития бизнеса в стране. Поднятия цены на комуналку газ бензин сжигают деньги в инфляции, экономика не работает, трудоспособное насилени выезжает в страны Европы и России , чтоб прокормить семьи, большая часть из них остаётся правдами и не правдами в Европе. Возращаються еденици на родину, где нет достойной жизни где приходиться выживать но не жить . Где корупция нищета безвыходнось и напливательское отношения годусрства к своим гражданам . За пять лет ничего не изменилось да и не измениться, даже если вы мне скажите, что в стране война то обратите внимание на Израиль и вы получите ответ, что это всё туфта. Это отмазки для воровства наших денег так что получайте то что заслужили нищету. На фоне роста благосостояния чиновников всех ранг мне только хочется сказать одно пора делать зачистки полностью, так не должно быть, что десять процентов насиления обогощаються за счёт остального насиления а нищета процветаит полным ходом. С этим нужно что-то решать так жить больше нельзя .
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Tinin Alex
Tinin Alex
А где график с правления кровавого Янковича?? С 8 грн???
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Да че вы гадаете на кофейной гуще со своим доллаpом???Пpавило одно.Как только вводятся очеpедные санкции пpотив Pоссии гpивна падает-а pубль pастет..Пpовеpено вpеменем.
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