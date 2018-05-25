Порошенко рассказал об уникальной ситуации с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко высказал надежду на продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, отметив при этом, что в сфере сотрудничества Украины с МВФ сложилась уникальная ситуация.
В ходе заседания Национального инвестиционного совета в Киеве Порошенко отметил, что впервые в Украине работает команда, которая обеспечивает выполнение всех договоренностей с МВФ, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Понятно, что достижение макроэкономической стабильности стало возможным, в первую очередь, благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Я твердо настроен, что мы продолжим и в дальнейшем сотрудничать, потому, что мы - единая команда в истории Украины, которая обеспечивала выполнение шести последовательных меморандумов с МВФ. До этого – пообещали, деньги взяли и забыли проводить реформы", - сказал Порошенко.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Украине без Международного валютного фонда (МВФ) будет сложно получить доступ к рынкам капитала, привлечь кредиты на внешних рынках. Кроме того, есть риски развертывания торговых воин, что может еще сильнее ударить по украинской экономике.
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