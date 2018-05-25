Порошенко попросил ЕБРР удвоить расходы на Украину

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти во время которой призвал ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, отметив при этом, что собеседники обсудили состояние и перспективы развития партнерства Украины и ЕБРР.

"У нас есть большая история сотрудничества между Украиной и ЕС. Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах", — отметил Порошенко.

Отдельно стороны обсудили реализацию реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности.

Собеседники отметили, что заседание Национального инвестиционного совета, которое состоится 25 мая, должно стать важным событием для представления результатов реформ иностранным инвесторам и привлечения инвестиций для экономического развития Украины. Президент Европейского банка реконструкции и развития отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Европейский банк реконструкции и развития считает, что в 2018 году в Украине не будет существенных реформ. Об этом заявил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. "Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году", – сообщил Аджунер.