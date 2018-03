Порошенко поблагодарил Гонтареву за работу на посту главы НБУ

Президент Петр Порошенко поблагодарил экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, отставку которой поддержала Верховная Рада, за реформы в банковском секторе Украины.

"Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора", – заявил Порошенко на пресс-брифинге НБУ.

Президент отметил, что на международных встречах ему часто говорили о том, что Украине очень повезло, с таким руководителем НБУ, который претендует на то, чтобы быть лучшим в Европе и мире.

"В самые тяжелые времена вы (Гонтарева. – Ред.) действовали ответственно и профессионально… Ни политики, ни парламент, ни правительство, ни президент, ни разу не указывали перстом, не давали команды – выдавать рефинансирование, убрать банк – оставлять банк, устанавливать ставку и т.д.", – заявил Порошенко, отмечая, что НБУ за последние четыре года был действительно независимым.

Глава государства также назвал Гонтареву "рrobably the best banker in the world" (видимо, лучшим банкиром в мире).

Кроме того, Порошенко поздравил Якова Смолия с назначением на пост председателя Нацбанка.

"Перед новым главой НБУ Яковом Смолием стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора… Мы уже получили поздравления от наших зарубежных стран-партнеров, потому что это значительный признак уверенности, твердости, стабильности финансово-банковской системы страны", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что Смолия назначили без "всяких условий и предпосылок".

"Никто не выставлял никаких условий и предпосылок ни по кадровым, ни по профессиональным шагам. Потому что независимость НБУ для меня остается абсолютно первым приоритетом. Доверие и независимость", – резюмировал Порошенко.

