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Порошенко нашел замену Данилюку: названа фамилия

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Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина может занять кресло уволенного министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщил источник в "БПП". В то же время, сама Южанина в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила, что не получала от президента Украины Петра Порошенко подобного предложения.

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"Мне Порошенко ничего подобного не предлагал, а если такое предложение будет, я очень подумаю, перед тем как ответить", - заявила Южанина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

7 июня Верховная Рада поддержала увольнение министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности, представление на отставку которого накануне внес премьер Владимир Гройсман.

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Тема
увольнение
Место
Украина
Объекты
Кабинет министров УкраиныВерховная Рада Украины
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