Порошенко нашел замену Данилюку: названа фамилия

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина может занять кресло уволенного министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщил источник в "БПП". В то же время, сама Южанина в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила, что не получала от президента Украины Петра Порошенко подобного предложения.

"Мне Порошенко ничего подобного не предлагал, а если такое предложение будет, я очень подумаю, перед тем как ответить", - заявила Южанина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

7 июня Верховная Рада поддержала увольнение министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности, представление на отставку которого накануне внес премьер Владимир Гройсман.