Получили 127 млн: рассекречены фамилии премированных сотрудников "Нафтогаза"

Члены правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" получили в общей сложности 127,7 миллионов гривен вознаграждения за 2017 год.

Об этом говорится в годовом отчете компании, текстом которого располагает OBOZREVATEL. Председатель правления Андрей Коболев получил самую большую премию - 47,1 млн гривен. Член правления Олег Прохоренко - 24 млн гривен.

Сергей Перелома получил 17 млн гривен вознаграждения за год, Сергей Коновец – 15,2 млн гривен, Юрий Колбушкин вознагражден на 14 млн гривен, гендиректор "Укртрансгаза" Николай Гавриленко премирован на 10,4 млн гривен соответственно.

В примечании указывается, что Гавриленко и Прохоренко получили деньги не как члены правления, так как заняли соответствующие должности в "Нафтогазе" в мае 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил выплатить сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде.

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджерам обещали в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности за 2017 год.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение по премированию. 18 июня Витренко рассказал, что уже выплачены $21 млн. 5 июля в Департаменте по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза" заявили, что не рассекретят фамилии тех, кому предназначены вознаграждения.