Под удар украинских санкций попал целый ряд банков: список

Украина на три года продлила действие санкций в отношении ряда российских банков. Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, а также другие ограничительные меры.

Списки банков, в отношении которых продлены санкции, обнародованы на сайте президента Украины.

В частности, санкции продлены в отношении ОАО "Агроинвестиционный коммерческий банк", ПАО "Аделантбанк", ОАО акционерный коммерческий банк "БайкалБанк", ОАО Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы", коммерческого банка "Бизнес для Бизнеса".

Также санкции продлены в отношении ОАО Коммерческий банк "Верхневолжский", АО "Газпром Банк", АО "Генбанк", ООО "Джаст Банк", АО банк "Инвестиционный Капитал", ОАО Коммерческий банк "Инвестрастбанк", АО "Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", АО "К2 Банк", ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО Коммерческий банк "МАСТ-Банк", ЗАО "Акционерный банк "Первомайский", ОАО "Акционерный банк "Россия", ОАО "Российский Национальный Коммерческий Банк", ЗАО "Коммерческий Банк "Рублев", АО Банк "Северный морской путь", ОАО "Северный Кредит", ОАО "Российский сельскохозяйственный банк".

Кроме того, санкции продлены в отношении ЗАО "Смартбанк", ОАО Рославльский акционерный коммерческий банк "Смолевич", АО Акционерный банк "Таатта", ООО "Коммерческий банк "Тальменка-банк", ООО "Московский акционерный Банк "Темпбанк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов. Кроме того, в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины внесли электронную платежную систему WebMoney. Также Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Кроме того, Украина еще на три года продлила действие санкций в отношении ряда предприятий Крыма, перерегистрированных согласно российскому законодательству. Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, а также другие ограничительные меры.