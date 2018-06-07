По Данилюку примут еще одно важное решение

В связи с увольнением министра финансов Украины Александра Данилюка парламенту предстоит принять мудрое решение в интересах государства.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат Украины, член финансового комитета Михаил Довбенко.

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"Дело в том, что Минфин - это не политическая институция и нужно понимать, что там совсем иной принцип работы, чем в других местах. До этого Данилюк работал во многих коммерческих структурах , где государственная бюрократическая машина функционирует по несколько иным законам", - сказал депутат, отметив, что ситуацию можно было бы не доводить до предела. "Я думаю, что налаживание деловых, конструктивных постоянных рабочих контактов с Минфином дало бы больше эффекта в его работе", - отметил депутат.

"Если говорить о том, кто в этой истории больше выиграл, а кто больше проиграл, то выиграли оба: и Данилюк, и Гройсман. Нужно было снять напряжение. Я думаю, что у парламентариев хватит мудрости, чтобы удовлетворить это представление премьера. Нужно выходить на новый уровень работы Минфина, по крайней мере дело от этого только выиграет", - сказал депутат.

Напомним, что Данилюк активно выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине. Подобные решения должны быть согласованы с Министерством финансов, поэтому без согласия министра повысить минималку в Украине нельзя. На днях Данилюк в интервью одному из изданий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине - "популизм". В то же время действующий размер – 3723 грн – не покрывает даже самый необходимый набор товаров и услуг. Так, по данным Министерства соцполитики, фактический прожиточный минимум для взрослого украинца составляет более 4,2 тыс. грн. Сам министр при этом получает из бюджета значительно больше - 50 тыс. грн в месяц.

Данилюк также был против повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Тогда премьер был готов на увеличение зарплаты до 5 тыс. грн, однако министр финансов настаивал на 2,2 тыс. Зарплата в 3200 стала компромиссным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.

6 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка с занимаемой должности.