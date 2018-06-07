Плохая новость: Всемирный банк предупредил о наступающем кризисе

После 2019 года мировую экономику может ожидать глубокая рецессия и торговые войны, которые могут иметь по истине разрушительный характер.

Об этом пишет Всемирный банк (ВБ) в новом докладе "Глобальные экономические перспективы".

Риски ухудшения экономической ситуации сильнее, чем вероятность ее улучшения, показывают модели ВБ. Так, вероятность того, что мировой экономический рост в 2019 году (базовый прогноз — 3%) окажется ниже 2%, оценивается в 21%, а вероятность симметричного позитивного сюрприза (рост выше 4%) составляет 16%. Экономисты приравнивают рост мировой экономики ниже 2% к "глобальной рецессии" (для сравнения, в 2008 году мировой рост составил 1,8%).

Всемирный банк замечает, что в целом макроэкономические прогнозы страдают излишним оптимизмом, а предыдущий глобальный кризис мало кто предвещал. Замедление неизбежно (текущий сценарий ВБ — постепенное снижение темпов роста мирового ВВП с 3,1% в 2017–2018 годах до 2,9% к 2020 году), но возросла вероятность резкого торможения, если один или несколько экономических рисков материализуются, предупреждает ВБ.

"Протекционистские угрозы сгущают тучи над будущим ростом. Если эти угрозы приведут к торговым войнам, последствия могут быть разрушительными", — говорит исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.

Вторая категория рисков, которую он выделяет, — "кредитное событие на крупном развивающемся рынке" (иными словами, дефолт по долговым обязательствам) или "внезапное ужесточение денежно-кредитной политики в США, ведущее к скачку процентных ставок". Уровень задолженности как в частно-корпоративном, так и в государственном секторах развивающихся экономик сейчас значительно выше, чем был до кризиса 2008 года, и ужесточение монетарной политики может вызвать существенное увеличение стоимости обслуживания долга в этих странах. "Разворот капитальных потоков (от развивающихся рынков в сторону развитых) и резкое обесценение валют тоже могут увеличить риски дефолтов", — говорится в докладе ВБ.

Среди других рисков ВБ называет завышенные оценки активов в результате продолжительного периода сверхнизких ставок: "Завышенные цены активов делают глобальные финансовые рынки более уязвимыми к резким коррекциям цен и всплескам волатильности". Эскалация торговых ограничений между США и Китаем приведет не только к экономическим потерям для двух этих стран, но и к "каскадному увеличению торговых издержек в глобальных цепочках поставок".

Геополитика по-прежнему несет риски для экономик (это и неопределенность на Корейском полуострове, и напряженность на Ближнем Востоке, и проблемы в отношениях России с США и Европой). ВБ также указывает на риски политических изменений, "поляризацию общественного мнения", антиглобалистские настроения и растущее влияние популистских сил по всему миру.

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