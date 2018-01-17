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Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение

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Правительство Украины должно вернуть пенсии и социальные выплаты жителям ОРДЛО.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "РБК-Украина".

"Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения из-за превратности судьбы. Представьте себе, есть люди которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные", - сказала она.

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По ее словам, проблемы с мошенничеством в этом вопросе можно решить, опираясь на международный опыт.

"Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку. И важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда по поводу того, что Украина не заботится о людях на востоке, это - неправда. И это важно в будущем для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - подытожила Йованович.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Йованович заявила, что Украина получит противотанковые комплексы Javelin от США бесплатно.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеПенсия в Украине
Персона
Мари Йованович
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