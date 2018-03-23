Пародия на жизнь: блогер ярко высмеял банки "Л/ДНР"

Банковской системы на оккупированных территориях востока Украины не существует.

"Посмотрите внимательно на свои 2 банки, у ваших банок функций на порядок больше, чем может предложить банк дыныры. Вы можете принимать депозитные вклады от населения? Можете. Вы можете выдавать кредиты населению? Можете. Банки дыныры-лыныры этого делать не могут. Ну нету у них таких услуг в принципе", - говорится в блоге Фашика Донецкого на "Обозревателе".

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей на 2,2 млн людей работают всего 154 банкомата, отмечает он. Только по одному Донецку до войны работало 500 банкоматов, напоминает блогер.

Также в "банке" "ДНР" нельзя оплатить коммуналку не выходя из дома.

"Итого: за 4 года оккупации РФ не создала на Донбассе ни**я, кроме жалких пародий. Связь мобильная - фуфло, банковской системы тоже нет, рабочих мест нет, прав человека тоже нет, даже деньги дынырийцам и те б/у дала РФ. Вопрос к притесненным, проживающим на территории Хунты: хатами никто не хочет поменяться? Моя в 4 остановках от ДАПа находится. Мораль: у меня дома есть 2 пустых банки. Несите деньги лучше мне", - добавил Фашик.

Как писал "Обозреватель", блогер рассказал, как владельцы номеров "Л/ДНР" попадают в Украину.