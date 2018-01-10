Ахметов попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Президент футбольного клуба "Шахтер", бизнесмен Ринат Ахметов улучшил свою позицию в рейтинге топ-500 миллиардеров издания Bloomberg.

Таковы данные рейтинга по состоянию на 10 января 2018 года.

Украинский олигарх поднялся с 439 до 393 места в рейтинге. В сентябре прошлого года агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в $4,38 млрд. Ныне состояние Ахметова оценивается в $4,98 млрд.

Самый богатый человек в мире, по версии Bloomberg, - Джефф Безос с состоянием в $106 млрд. В пятерку также попали Билл Гейтс ($93,3 млрд), Уорен Баффет ($87,3 млрд), основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($77,3 млрд) и испанский текстильный магнат Амансио Ортега ($76,6 млрд).

В хвосте списка богатейших людей планеты - собственницы швейцарской фармацевтической компании "Хоффман-Ля Рош" сестры Майя и Вера Хоффман с состоянием $4,19 млрд.

Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн по делу "Укртелекома". Среди замороженных активов - лондонская квартира Ахметова.