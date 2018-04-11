"Ощадбанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве в сети

Государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который дублирует дизайн и контент официального портала финансового учреждения.

"Банк предупреждает, что не имеет никакого отношения к сайту и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга", – говорится в сообщении пресс-службы "Ощадбанка", передают "Україньскі новини".

Главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического это адрес.

В частности, адрес официального сайта "Ощадбанка" – https://www.oschadbank.ua, а мошеннического – http://oschadnybank.com.ua.

Представители финучреждения отметили, что будут обращаться в департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта, а также проинформируют Нацбанк.

Ранее "Обозреватель" писал о том, как мошенники воруют деньги с карт украинцев, и как защититься от преступников.